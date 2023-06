Nur ein kleiner Vorgeschmack

Jetzt aber streiken die Apotheken. Wie sieht es da mit dem Verständnis der Menschen aus? Relativ schlecht, wenn man so manche Kommentare auf Social Media liest. Die meisten Kommentare lauten in etwa so: Sollen sie doch streiken, kaufe ich halt im Internet.

Und diese Kommentare zeigen eigentlich nur, dass die breite Öffentlichkeit nicht weiß, wie es in der Realität aussieht. Aber auch die Politik scheint unsere Nöte nicht ernst zu nehmen.

Denn von einer fairen Vergütung unserer Arbeit sind wir derzeit weit entfernt. Um nur ein Beispiel der ganzen Probleme zu benennen.

Und um eben darauf, was momentan so alles schiefläuft, aufmerksam zu machen, protestieren wir am 14. Juni. Die Apotheken bleiben geschlossen. Quasi als kleiner Vorgeschmack darauf, wie es sein wird, wenn dann mal alle Apotheken tot gespart wurden. Damit dem ein oder anderen vielleicht doch mal klar wird, wie wichtig eine gut funktionierende Arzneimittelversorgung ist.

Aber natürlich können wir unseren Standpunkt nur dann klarmachen, wenn möglichst viele Apotheken an diesem Protest teilnehmen, weshalb wir das unbedingt tun sollten.

Für die Patienten wird es wie für die Fahrgäste der Bahn sein: Es wird sie nerven und alles wird länger dauern als sonst, aber sie werden ihre dringend benötigten Arzneimittel schon bekommen, denn trotz allem sind wir uns auch dann unserer Verantwortung bewusst und werden eine Notversorgung aufrechterhalten.

Wir werden sehen.

In Liebe,

#DerApotheker