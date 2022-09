Die Bereitschaft, Geld in solche Geschäftsmodelle zu stecken, scheint aber immer noch vorhanden zu sein. So teilt der Lieferdienst Cure am heutigen Freitag mit, jüngst 15 Millionen Euro eingesammelt zu haben. Die Investition soll dazu genutzt werden, das Geschäftsgebiet von Cure in Deutschland zu erweitern sowie die erste internationale Niederlassung in Frankreich zu eröffnen.

Zudem will das Unternehmen in eine Gesundheitsplattform für Patient:innen, Telemediziner:innen, Apotheken und Lieferdienste investieren. Noch in diesem Jahr integriere man die Online-Sprechstunde, heißt es. 2023 sollen telemedizinische Anwendungen wie Telediagnostik und Telemonitoring folgen. Diese Pläne hatte Cure bereits beim Start im Februar 2022 bekannt gegeben.

Cures Vision des Marktplatzes ist der Mitteilung zufolge eine Schnittstelle, die Patient:innen mit Apotheken, Telemediziner:innen und Lieferdiensten verbindet. Über die App „GetCure“ sollen Patient:innen einen Arzttermin vereinbaren, ihr digitales Rezept erhalten und Medikamente bestellen können, welche dann nach Hause oder zu einem anderen beliebigen Ort geliefert werden.