So läuft der Apothekenprotesttag

Apotheker Björn Schittenhelm rechnet der Bild-Zeitung vor, wie viel ihm am Ende des Monats bleibt.

"Für BILD rechnet der Fachapotheker für Allgemeinpharmazie vor, was bei ihm am Ende des Monats hängen bleibt.

► 21 bis 22 Prozent vom Umsatz sind der Rohertrag

► 12 Prozent vom Umsatz benötigt Dr. Schittenhelm für Personalkosten



► 8 Prozent vom Umsatz gehen für weitere Kosten wie Miete, Strom etc. ab

► Weniger als 2 Prozent des Umsatzes bleiben bei der Apotheke hängen. Das heißt im Fall von Dr. Schittenhelms Geschäften: 3000 bis 4000 Euro netto. Dafür arbeitet er 60 bis 80 Stunden pro Woche.

Davon muss der 39-Jährige noch Kredite bedienen und Investitionen tätigen – und natürlich leben. „Ich habe gerade erst einen fünfstelligen Betrag in die Digitalisierung, zum Beispiel für E-Rezepte, investiert.“

Der Apotheker weiter: „Also die ersten sechs Monate dieses Jahres habe ich für null Euro gearbeitet.“ Das gehe nur, weil Dr. Schittenhelm in den Jahren der Corona-Pandemie gut verdient und Rücklagen geschaffen hat."

