Gegründet wurde das Unternehmen Ende 2021 durch Ali El-Ali und Manuel Aberle, zwei sogenannten „Seriengründern“ aus der Technologie- und Mobilitätsbranche

Zu den Investoren von Cure gehören Breega, Craft Ventures, Abstract Ventures und J12 Ventures mit Beteiligung von J Ventures. Im vergangenen Monat hat Cure in einer weiteren Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Damit will das Unternehmen sein Angebot ausweiten und sich nach eigener Aussage zur Gesundheitsplattform weiterentwickeln.

Gegenwind für die Branche

Die Branche ist allerdings hart umkämpft. Der Lieferdienst Kurando musste bereits Insolvenz anmelden, der Wettbewerber First A wurde von Shop Apotheke übernommen. Und auch die Gesetzgebung macht den Lieferdiensten einen Strich durch die Rechnung. So sieht der Entwurf für das Krankenhauspflege-Entlastungsgesetz unter anderem vor, dass E-Rezept-Token nicht über Schnittstellen übertragen werden dürfen. Für alle Plattformbetreiber, die mit Einführung des E-Rezepts das große Geld witterten, ist das ein herber Rückschlag. Müssen doch, sollte das Gesetz in der aktuellen Fassung beschlossen werden, weiterhin Bilder von Token verschickt werden. Eine direkte Übernahme des E-Rezept-Schlüssels in die jeweiligen Apps ist demnach nicht möglich.

Außerdem werden sich die Gerichte der mit Frage befassen, inwiefern das Modell der externen Lieferdienste rechtens ist. Insbesondere die provisionsbasierte Vergütung ist Gegenstand einiger Klagen. Auch die ABDA hat sich des Themas angenommen und beschäftigt sich in einer Arbeitsgruppe damit.