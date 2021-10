Start-up verspricht Arzneimittellieferung innerhalb von 30 Minuten

Laut First A-Gründerin Nissen kam in dieser Finanzierungsrunde ein „solider sechsstelliger Betrag“ zusammen. Operativ würden die Investoren nicht in das Geschäft einsteigen.

Strategisch positioniert sich First A als „smarte Alternative zu herkömmlichen und meist anonymen Online-Apotheken.“ Um Schwergewichten wie DocMorris und Shop Apotheke Europe jedoch ernsthafte Konkurrenz zu machen, muss die Firma noch ein gutes Stück Weg hinter sich bringen. Dazu kommt, dass andere Gründer ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen, darunter die ebenfalls in Berlin ansässige Firma Mayd. Die wirbt damit, ein „breites Sortiment an Apothekenprodukten von lokalen Apotheken bis an die Türschwelle“ zu liefern – und das auch innerhalb von 30 Minuten. Hinter dem Unternehmen stecken nach Angaben von Gründerszene die Macher des Immobiliendienstes McMakler. In den Startlöchern stehe zudem das Berliner Unternehmen Phastr, das von Ex-Managern der digitalen Spedition Sennder entwickelt wurde.