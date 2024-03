Im vergangenen November vermeldete Wolt dann, er sei mit der in der Coronapandemie gegründeten Apotheken-Plattform Sanvivo eine strategische Partnerschaft eingegangen. Die Sanvivo-App wurde in die Wolt-App integriert – und seitdem kann dieser Apotheken-Lieferdienst in Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf darüber genutzt werden.

Nun geht die Expansion weiter: Wie Wolt am Mittwoch mitteilt, gibt es nun auch eine Partnerschaft mit dem Arzneimittel-Schnelllieferdienst Cure. Auch das Cure-Angebot ist nun in der Wolt-App zu finden. Cure versteht sich als „innovative Apotheken-Plattform“, die Apotheken vor Ort „wie ein Copilot“ bei der Digitalisierung begleitet und für „mehr Umsatz bei gleichzeitig vereinfachten Prozessen“ sorgt. Kundinnen und Kunden, die über die Wolt-App in Cure-Apotheken bestellen, bekommen ihre Lieferung dann allerdings von Wolt-Kurieren.

Auftakt mit neun Apotheken

Wie es in einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen heißt, startet der neue Service in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Hannover mit neun Apotheken. In den nächsten Monaten sollen deutschlandweit rund 70 Apotheken in allen Städten, in denen Wolt verfügbar ist, dazu kommen.

„Diese strategische Partnerschaft mit Wolt ist eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten, vor allem aber für die Kund:innen“, sagt Ali-El Ali, CEO und Co-Founder der Cure Group GmbH. „Und unser deutschlandweites Netzwerk von Apotheken wird stark von der digitalen Kaufkraft der Nutzer der Wolt-App profitieren.“

Wolt sieht die Kooperation vor allem als weiteren Schritt in Richtung Alles-Lieferer: „Unsere Erfahrung zeigt, dass unsere Kund:innen es schätzen, rezeptfreie Medikamente und andere Produkte aus der Apotheke in ca. 35 Minuten geliefert zu bekommen“, so Bassel Soukar, Head of Retail bei Wolt Deutschland.

E-Rezepte könnten den Weg in Rx-Gefilde ebnen

Aktuell können lediglich nicht-verschreibungspflichtige Medikamente und Apothekenprodukte über die App bestellt werden. Mit der Etablierung des E-Rezepts könnten aber auch verschreibungspflichtige Medikamente hinzukommen, heißt es in der Pressemitteilung. Cure preschte schon im vergangenen September mit dem E-Rezept vor. Doch bei den Wolt-Lieferungen übt man sich offenbar noch in Zurückhaltung.