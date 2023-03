Personalmangel und räumliche Anforderungen bremsen

Wie kommt es, dass bisher nur so wenige mitmachen? Einen Hinweis liefern die Ergebnisse einer ABDA-Blitzumfrage, an der sich im Februar und März dieses Jahres mehr als 2.700 Apothekenmitarbeitende, darunter fast 2.000 Apothekenleiterinnen und -leiter, beteiligt hatten. Demnach ist das Hauptproblem – wie so oft – der Personalmangel. 71 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass dieser ein Faktor sei, der gegen das Impfen in den Apotheken spricht. Auf Platz zwei folgen die zusätzlichen räumlichen Anforderungen in der Apotheke. Dieser Punkt kristallisierte sich im Verlauf des Symposiums weiter als nicht zu vernachlässigender Stolperstein heraus.