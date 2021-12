Kemmritz: „Das Impfmanagement wird wichtiger sein als alles andere“

Was müssen Apotheken beachten, die gegen COVID-19 impfen wollen? Darüber sprachen am gestrigen Mittwochabend die Präsidentin der Apothekerkammer Berlin, Kerstin Kemmritz, und der Managementberater Thomas Ertner bei einer Informationsveranstaltung der Kammer. Im Fokus standen dabei vor allem organisatorische Prozesse in den Apotheken.