Ärzteverbände wehren sich gegen regelhafte Grippeimpf-Angebote in Apotheken

Die Durchführung von Impfungen sei eine ganz zentrale ärztliche Leistung, erklärt KBV-Chef Andreas Gassen in einer Pressemitteilung der Standesvertretung vom heutigen Montag. Seit Beginn der Corona-Impfkampagne seien fast 88 Millionen Impfungen gegen COVID-19 in Arztpraxen verabreicht worden. „Das zeigt deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger vor allem der ärztlichen Kompetenz vertrauen. Das Impfen in Apotheken ist die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat“, kritisiert er. „Alle bisherigen Versuche, das Impfen in Apotheken zu etablieren, haben nicht funktioniert. Trotz aller Bewerbung durch ABDA und regelrechter Lobbyarbeit durch die Politik nehmen die Menschen Impfangebote in Apotheken kaum wahr“, betont Gassen.

Sein Vize Stephan Hofmeister unterstreicht zudem, das Impfen beinhalte nicht nur die Injektion an sich. „Sie umfasst ebenso die Impfanamnese, die Aufklärung zur Impfung, den Ausschluss von akuten Erkrankungen und Kontraindikationen sowie bei bestehenden Erkrankungen die Bewertung, ob eine Impfung durchgeführt werden kann.“ All dies setze eine entsprechende ärztliche Aus- und Weiterbildung voraus, über die Apothekerinnen und Apotheker nicht verfügten. „Es geht hier auch um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten“, sagt Hofmeister. „Deshalb macht es keinen Sinn, Grippeschutzimpfungen jenseits der gegenwärtigen Modellprojekte, von denen bislang noch nicht einmal Evaluierungsergebnisse vorliegen, regelhaft auch durch Apothekerinnen und Apotheker anzubieten.“

Bundesärztekammer sieht keinen Bedarf für impfende Apotheker

Auch die Bundesärztekammer bemüht die bekannten Argumente erneut. „Aus gutem Grund ist Impfen eine urärztliche Aufgabe“, kommentiert Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt die aktuellen Pläne der Ampelkoalition. Mögliche Komplikationen wie akute allergische Reaktionen, Kreislaufprobleme sowie Angstreaktionen müssten beherrscht werden. Auch die Kenntnisse über Impfungen zum Beispiel bei den unterschiedlichen Formen von Autoimmunerkrankungen, beim Einsatz immunsupprimierender Therapien, bei Schwangeren und bei chronisch Erkrankten setzten eine entsprechende ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung voraus.

Die Niedrigschwelligkeit der Impfung in der Apotheke zweifelt Reinhart ebenfalls an. Immerhin gebe es in Deutschland nur knapp 20.000 Apotheken, von denen nur ein Teil in der Lage sei, die Impfungen anzubieten, etwa aufgrund der räumlichen Anforderungen. Im Vergleich dazu seien mehr als 160.000 Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Versorgungsbereich tätig, rund ein Drittel davon sind demnach Hausärzte. „Es stehen also ausreichend Ärztinnen und Ärzte für Grippeschutzimpfungen zur Verfügung. Zur Erhöhung der Durchimpfungsrate in Deutschland sind keine zusätzlichen Impfangebote notwendig, sondern gut verständliche und auf die verschiedenen Zielgruppen angepasste Informationen über das Impfen, die im Internet, auf sozialen Netzwerken, in Arztpraxen und gerne auch in Apotheken zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Impfung selbst muss aber aus Gründen des Patientenschutzes eine ärztliche Aufgabe bleiben“, fordert der BÄK-Präsident.