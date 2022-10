7,60 Euro erhalten Apotheker:innen künftig für Grippeimpfungen, die sie in ihren Räumlichkeiten durchführen. Dazu kommen 2,40 Euro fürs Verbrauchsmaterial sowie ein Euro für die Beschaffung der Impfdosis. Macht insgesamt 11 Euro für eine in der Apotheke durchgeführt Grippeimpfung. Diese Konditionen haben der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung ausgehandelt. Die DAV-Mitgliederversammlung hat sie am heutigen Dienstag bei der Mitgliederversammlung in Werder/Havel einstimmig beschlossen, wie die ABDA in ihrem Newsroom mitteilt. Damit ist der Weg in die Regelversorgung frei, bislang konnten Apotheken Grippeimpfungen nur im Rahmen von Modellprojekten gegen Influenza impfen.