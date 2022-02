Die Apothekerin hat die Apotheke mit vier Mitarbeiterinnen vor fünf Jahren von ihrem Vorgänger übernommen. Einen besonderen Schwerpunkt gibt es nicht. „Wir machen alles!“, so Thöle. Die ältere Kundin, die Pflegehilfsmittel für Angehörige abholen möchte, der Student in der Prüfungsphase, der sich mit Koffeintabletten über Wasser halten muss, die junge Mutter mit den Rezepten vom Kinderarzt und vieles mehr – Alltag in den meisten Apotheken und eben auch in der Lukas-Apotheke. Daneben werden noch Kompressionsstrümpfe angemessen, es werden Corona-Schnelltests und PCR-Tests gemacht und die Inkontinenzversorgung von Versicherten der AOK und Techniker Krankenkasse angeboten. Alle Hände voll zu tun für eine vergleichsweise kleine Apotheke.