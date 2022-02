In Baden-Württemberg bieten laut Kammer-Webseite aktuell 30 Apotheken (Stand Montag 7. Februar, 10 Uhr) Impfungen an. Im Rheinland soll nach Angaben des Verbands jede vierte Apotheke in der Lage sein, zu impfen; bis Anfang März soll es jede zweite sein. Wie viele davon tatsächlich impfen, ist jedoch unklar. In Hessen haben laut dem dortigen Verband 114 Apotheken die Voraussetzungen geschaffen, um kurzfristig gegen das Corona-Virus impfen zu können. Weitere werden laut HAV folgen, sobald die Schulungen der Apotheker:innen abgeschlossen sein werden. Auch hier wird auf die ohnehin schon hohe Belastung der Teams durch das Ausstellen von Impfzertifikaten, Durchführen von Schnell- und das Auswerten von PCR-Tests sowie corona-bedingtem Personalausfall verwiesen.

Bundesweit hat laut ABDA eine vierstellige Zahl an Apotheken die Meldung bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer, dass sie die Vorgaben erfüllt, eingereicht. Es sind aber nur 480 Bestellungen von Apotheken eingegangen, wie das BfArM auf Nachfrage mitteilt. Die Gründe, warum Apotheken noch zögern, sich an der Impfkampagne zu beteiligen, sind vielfältig. Neben dem Personalmangel spielt bei einigen auch eine Rolle, dass es aktuell ausreichend Impfangebote gibt. Außerdem haben noch nicht alle Impfwilligen die notwendigen Schulungen abgeschlossen