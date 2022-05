Die Ampel will die Grippeimpfung in den Apotheken in die Regelversorgung überführen. So ist es derzeit in einem Änderungsantrag zum Entwurf des Pflegebonusgesetzes vorgesehen. Wie zu erwarten war, laufen Ärztevertreter dagegen Sturm: „Das Impfen in Apotheken ist die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat“, sagte etwa der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, dazu. Die Menschen nähmen das Angebot der Apotheken kaum wahr.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zweifelt zudem an der Niedrigschwelligkeit: Immerhin gebe es in Deutschland nur knapp 20.000 Apotheken, von denen nur ein Teil in der Lage sei, die Impfungen anzubieten, etwa aufgrund der räumlichen Anforderungen. Im Vergleich dazu seien mehr als 160.000 Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Versorgungsbereich tätig. „Es stehen also ausreichend Ärztinnen und Ärzte für Grippeschutzimpfungen zur Verfügung“, sagte er. Zur Erhöhung der Durchimpfungsrate in Deutschland seien keine zusätzlichen Impfangebote notwendig.