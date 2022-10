Aus dem (Standes-)Politikum „Impfen in der Apotheke“ ist inzwischen eine Notwendigkeit geworden. Apotheken dürfen und sollen sich unbedingt an den Impfkampagnen gegen COVID-19 und Influenza beteiligen. So will es der Gesetzgeber und so erfordert es die aktuelle Lage.

Abgesehen davon lässt die Impfsituation in Deutschland seit Jahren zu wünschen übrig. Gemessen an den saisonalen Grippeimpfungen sind die empfohlenen Quoten in den Altersgruppen hierzulande zu niedrig. Die Apotheken können der Bevölkerung nun ein niedrigschwelliges Impfangebot unterbreiten und so die Impfkampagnen gegen COVID-19 und Influenza insgesamt ankurbeln.