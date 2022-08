Natürlich sollte Ibuprofen wie jede Medikation in der Schwangerschaft schon immer nicht unkritisch und vor allem (ohne ärztlichen Rat) nicht tagelang oder über mehrere Wochen eingenommen werden. Allerdings erklärte die FDA im Oktober 2020, dass ein Oligohydramnion bereits „zwei Tage nach Beginn einer regelmäßigen Einnahme von NSAR beobachtet werden“ kann. Wer nun schwanger zwei Tage lang Ibuprofen eingenommen hat, muss nicht direkt in Panik verfallen, denn das Phänomen gilt nach Absetzen der Medikation als reversibel. Die FDA forderte aber, dass entsprechende Warnhinweise in die Packungsbeilagen aufgenommen werden.

Jetzt ist man auch in Europa so weit: Wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am 9. August mitteilte, hat der Pharmakovigilanzausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde EMA im Juli 2022 über entsprechende Änderungen der Produktinformationen von NSAR-haltigen Arzneimitteln beraten. Die „Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures – human“ hat sich anschließend auf einen für Europa harmonisierten Text geeinigt. Demnach soll in der Packungsbeilage künftig darauf hingewiesen werden, dass man NSAR nicht anwenden soll,