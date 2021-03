Krebs durch Ranitidin?

Ungefähr einen Monat nach Bekanntgabe des vorläufigen Ruhens der Ranitidin-Zulassung in Deutschland im Januar 2021 berichtete das Nachrichtenportal „Fierce Pharma“ am 1. Februar, dass in den USA die US-Online-Apotheke Valisure mit angeschlossenem Labor Ranitidin mittlerweile mit einem Krebsrisiko verbindet. Tatsächlich wurde am 29. Januar 2021 ein „Research Letter“ mit dem Titel „Analysis of Ranitidine-Associated N-Nitrosodimethylamine Production Under Simulated Physiologic Conditions“ von Valisure im Journal JAMA veröffentlicht. Begleitet von einem Kommentar („Invited Commentary“) des Pharmazeuten C. Michael White der „University of Connecticut“ mit dem Titel „Ranitidine’s N-nitrosodimethylamine Problem May be Tip of the Iceberg“. Darin geht es allerdings zunächst nicht um epidemiologische Daten, die eine Assoziation zwischen Krebs und Ranitidin untersuchen.