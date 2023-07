Eines galt von Beginn an in der Nitrosamin-Krise: Patient:innen, in deren Arzneimitteln Nitrosamine nachgewiesen worden sind, sollen diese ohne Alternative nicht einfach absetzen. Das gilt auch jetzt noch, rund fünf Jahre nach dem ersten Fund von NDMA (N-Nitrosodimethylamin) in Valsartan.

So informiert aktuell die Firma Servier über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK), dass Patientinnen und Patienten, die das Fertigarzneimittel Implicor® einnehmen, darauf hingewiesen werden sollten, „die Einnahme nicht ohne Rücksprache mit ihrem behandelnden Arzt abzubrechen“. Eine Fortsetzung der Therapie sei mit den erhältlichen Einzelsubstanzen oder therapeutischen Alternativen möglich. [1]

Gemeint sind die Wirkstoffe Metoprolol und Ivabradin. Indiziert ist das Kombinationsarzneimittel Implicor zur Behandlung der chronischen stabilen Angina pectoris. [2] Ersetzt werden muss das Arzneimittel nun, weil alle Chargen von Implicor® 25 mg/5 mg, 50 mg/5 mg, 25 mg/7,5 mg, 50 mg/7,5 mg, 28, 56 und 98 Filmtabletten mit N-Nitroso-Metoprolol verunreinigt sind und deshalb über die AMK zurückgerufen werden. Es besteht jedoch kein unmittelbares Risiko für Patient:innen, heißt es.