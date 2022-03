Mal wieder Nitrosamine. Diesmal im Blutdrucksenker Accuzide. Darüber informiert Hersteller Pfizer in Abstimmung mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) in einem Rote-Hand-Brief. Testergebnisse hätten gezeigt, dass die Konzentrationen der Nitrosamin-Verunreinigung in Accuzide die akzeptablen nachgewiesenen Aufnahmemengen (ADI) überschreiten, heißt es dort. Als Vorsichtsmaßnahme ruft Pfizer daher alle Chargen und Packungsgrößen von Accuzide, das den ACE-Hemmer Quinaprilhydrochlorid und das Diuretikum Hydrochlorothiazid enthält, auf Apothekenebene zurück. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis bleibe aber, nach dem, was man aktuell wisse, positiv.