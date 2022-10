Die Sartan- und daraus entstandene Nitrosamin-Krise in der Wirkstoffherstellung von Arzneimitteln begann im Sommer 2018 und kann bis heute nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. Zulassungsinhaber von Arzneimitteln mussten und müssen in der Folge ihre Herstellungsverfahren dahingehend überprüfen, ob Nitrosamin-Verunreinigungen entstehen können und wie sie vermieden oder zumindest verringert werden können. Diese Risikobeurteilungen sollten schon 2021 abgeschlossen werden. In einem zweiten Schritt sollten die Risiken zur (Kreuz-)Kontamination in Analysen bestätigt oder widerlegt werden. Die Frist für solche Analysen endete für chemische Arzneimittel am 26. September dieses Jahres.