Neue Nitrosamine – Vielzahl von gefährdeten Arzneistoffen veröffentlicht

Professorin Ulrike Holzgrabe schildert in ihrem DAZ-Beitrag, dass eine Vielzahl von „gefährdeten“ Arzneistoffe identifiziert worden sind, für welche die europäische Arzneimittelbehörde EMA in der Vergangenheit immer wieder Grenzwerte publiziert hat. Eine Übersicht darüber wurde auch in der DAZ 2023, Nr. 27 auf Seite 52 veröffentlicht. Allerdings ist diese Liste einen Tag nach Erscheinen des Artikels am 7. Juli nochmals massiv erweitert worden. Hier auf DAZ.online finden Sie eine unvollständige Auflistung bekannter Wirkstoffe, die neu auf der Liste aufgeführt werden: