Tatsächlich war schon in einer Mitteilung der EMA vom 17. September zu lesen, dass der CHMP seine Analyse hinsichtlich N-Nitroso-Vareniclin abgeschlossen hat und Pfizer nun auffordere, seine Zulassung so abzuändern, dass entsprechende Grenzwerte nicht mehr überschritten werden. Außerdem kündigte die EMA an, dass ein entsprechender Rote-Hand-Brief überarbeitet werde, um die Gesundheitsberufe über anstehende Engpässe zu informieren. Diese sind der Mitteilung zufolge tolerierbar, weil sie (angesichts von alternativen Therapiemöglichkeiten) kein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellen. Patient:innen sollten die Einnahme dennoch nicht einfach abbrechen, ohne zuvor mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin darüber zu sprechen, hieß es. Darüber hatte auch bereits der Rote-Hand-Brief informiert, der im Juli versandt worden war. Damals betonte Pfizer zudem, dass der Nachweis von Nitrosamin nicht in einem Zusammenhang mit einer Änderung des Herstellungsprozesses von Champix® stehe.