Anderen bei der EMA neu gelistete Nitrosaminverunreinigungen und ihre Grenzwerte sind ebenso interessant: So wird ein Grenzwert für N-Nitrosopiperidin angegeben. Piperidin kommt vor allem als Lösungsmittel zum Einsatz. Zur Erinnerung: Das Lösungsmittel Dimethylformamid (DMF) stand bei der Ursachensuche der Nitrosaminverunreinigungen von Beginn an im Fokus.

Was sich hinter „7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo- [4,3- a]pyrazine“ verbirgt, dürfte nicht jedem klar sein. Auf „PubChem“ findet sich jedoch zu „3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride“ nur eine weitere Literaturstelle, in der mit Schwärzungen die Synthese von Sitagliptin dargestellt wird. Auch das ungeübte Auge kann die Ringstruktur schließlich leicht in der Strukturformel von Sitagliptin wiedererkennen.