Vergangenen Freitag wurde nun auch ein Rote-Hand-Brief zu Accupro über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Patient:innen Accupro nicht ohne Rücksprache absetzen sollen. Allerdings heißt es auch, dass der Rückruf zu Engpässen führen wird. Weil es damit unter Umständen nicht möglich sein könnte, die Behandlung mancher Patient:innen fortzusetzen, sollen Ärzt:innen „ihr klinisches Urteilsvermögen einsetzen, um die beste Alternative für ihre Patienten zu bestimmen“, heißt es im Rote-Hand-Brief.

Apotheker:innen können Ärzt:innen hier unterstützen, indem sie auf die Äquivalenzdosistabellen der AMK verweisen: Quinapril gehört demnach neben Benazepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril-Erbumin, Perindopril-Arginin, Ramipril, Trandolapril und Zofenopril zu den ACE-Hemmern. Sie alle sind laut AMK zur Behandlung der Hypertonie zugelassen. Quinapril ist aber auch bei Herzinsuffizienz indiziert – „zusätzlich zu Diuretika und insbesondere bei schwerer Herzinsuffizienz auch zu Digitalis“. Laut AMK werden nur Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril und Trandolapril gemäß ESC-Leitlinie (European Society of Cardiology) auch zur Behandlung der Herzinsuffizienz empfohlen. Bei Captopril heißt es beispielsweise auch in der Fachinformation bei den Indikationen: „Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz mit Reduktion der systolischen ventrikulären Funktion, in Kombination mit Diuretika und, wenn erforderlich, mit Digitalis und Betablockern.“