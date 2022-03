Große Not, großes Leid, vor allem unter der Zivilbevölkerung – der Krieg in der Ukraine hält mit unverminderter Härte an. Ein Ende ist nicht in Sicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die medizinische Hilfe für Opfer des Kriegs in der Ukraine und für die nach Deutschland Geflüchteten zur Chefsache gemacht. Den nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer soll umfassende medizinische Hilfe angeboten werden. So hat die Bundesregierung beispielsweise eine Allgemeinverfügung erlassen, dass die Ausfuhr von Arzneimitteln, vor allem von Betäubungsmitteln, durch Hilfsorganisationen erleichtert werden soll. Angeboten werden auch psychologische Hilfe für Traumatisierte, ebenso Corona-Tests und -Impfungen. Die Abrechnung für die medizinischen Leistungen soll über die Krankenkassen erfolgen. Mein liebes Tagebuch, die vielfältigen Hilfsangebote sind mit Sicherheit vollkommen richtig und respektabel, Probleme bereitet allerdings die Verständigung mit den Menschen aus der Ukraine in ihrer Landessprache: Es mangelt an Dolmetschern und Übersetzern. Hier will das Team des Rechercheportals MedWatch helfen. Sie spürten rund 200 Personen auf, die in die ukrainische Sprache übersetzen können und medizinischen Hintergrund haben. Diese Personen arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, Informationen für die Geflüchteten zusammenzustellen, zum Beispiel Adressen von Ankunftszentren, Infos zum Thema Corona-Impfung und Infos über die wichtigsten Arzneimittel. Mein liebes Tagebuch, eine verdienstvolle Aufgabe! Medizinische Hilfsleistungen wirken nur, wenn sie die Menschen, die sie bekommen sollen, auch verstehen.

Jetzt gibt es E-Rezepte zum Testen! Für Ärztinnen und Ärzte! Mein liebes Tagebuch, warum kommt die Gematik erst jetzt auf diese grandiose Idee, mit Test-E-Rezepten den Ärztinnen und Ärzten das E-Rezept schmackhaft zu machen? Und so läuft es ab: Die Techniker Krankenkasse hat die notwendigen Testdaten für das Test-E-Rezept zur Verfügung gestellt. Mit diesen Daten können dann die Arztpraxen ein E-Rezept anlegen und Signaturen erstellen, ohne einen sozialversicherungsrechtlichen relevanten Fall anzulegen. Hervorragend! So mach das Üben Spaß. Das Test-E-Rezept kann sogar ausgedruckt werden, nur die E-Rezept-App ist nicht in die Testvorgänge mit einbezogen (warum eigentlich nicht?). Und wenn diese Tests gemeinsam mit einer Apotheke durchgeführt werden, kann das Rezept (also der QR-Code) sogar noch zur Apotheke gebracht und dort ins Warenwirtschaftssystem eingelesen werden. Mein liebes Tagebuch, solche Test-E-Rezepte hätte es schon längst geben sollen, ja geben müssen. Nur durch Üben der einzelnen Vorgänge beim Ausstellen und beim Einlösen eines E-Rezepts lernt man den Umgang mit diesem neuen Medium. Übrigens, die derzeitigen echten E-Rezepte, die ausgegeben werden, dümpeln dagegen noch vor sich hin. Bisher wurden erst rund 3700 echte Verordnungen eingelöst, wie sich der der offiziellen Gematik-Übersicht entnehmen lässt. 10.000 sollen es mindestens sein, bevor das E-Rezept bundesweit an den Start geht. Mein liebes Tagebuch, ob wir das zur Jahresmitte schaffen?

Das komplexe Gebiet der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ist mit Sicherheit eine der Aufgaben, mit denen sich die Apotheke profilieren und einen unverzichtbaren Platz im Gesundheitswesen sichern kann. Vermittelt, erlernt und geübt wird AMTS vor allem über Fortbildungsprojekte wie Athina, Apo-AMTS und Armin, außerdem in verschiedenen regionalen Modellprojekten. Ja, es sind mit Sicherheit alles gut gedachte und gut gemeinte Initiativen, die allerdings zu einem Flickenteppich für AMTS in Deutschland führten. Nahezu jede Kammer kocht da ihr eigenes AMTS-Süppchen. Seit Kurzem arbeitet man an einem gemeinsamen Fortbildungskonzept: Athina soll mit Apo-AMTS zusammengeführt werden. Die bei Athina beteiligten Apothekerkammern und die für das Apo-AMTS-Konzept zuständige Apothekerkammer Westfalen-Lippe wollen die Konzepte bündeln und die Curricula vereinheitlichen. Mein liebes Tagebuch, erfreulich, dass nun immerhin diese beiden großen AMTS-Fortbildungsgänge in einem gemeinsamen Curriculum münden. Jetzt sollte noch vielmehr dafür geworben werden, damit sich möglichst viele Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, am besten auch unser pharmazeutischer Nachwuchs für dieses zukunftsweisende Projekt begeistern lässt. Arzneimitteltherapiesicherheit – ich kann mir gut vorstellen das diese Aufgabe auch bei den honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen eine Rolle spielen könnte. Wenn sie denn endlich kommen.