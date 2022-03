Nachdem die Testphase verlängert wurde, tut die Gematik einiges dafür, die Leistungserbringer für das E-Rezept zu motivieren. So zeigt ein Dashboard seit einigen Wochen an, wie die Anwendungen der Telematikinfrastruktur genutzt werden – mehr Transparenz soll für mehr Akzeptanz sorgen. Bislang überschlagen sich die Zahlen bei den E-Rezepten nicht: 3.626 eingelöste Verordnungen verzeichnet das Dashboard am heutigen Montag. Zielmarke der Testphase sind „mindestens“ 30.000 erfolgreich eingelöste E-Rezepte.