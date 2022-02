Nordrhein vorn: Während in den meisten Kammerbezirken erst ab Dienstag, 8. Februar, gegen Covid-19 geimpft wird, startete in vielen der öffentlichen Apotheken des Kammerbezirks Nordrhein die Impfkampagne bereits am Montag. Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann und Verbandschef Thomas Preis wohnten dem Impf-Start in der Düsseldorfer Europa Apotheke bei: 12 Impfwillige hatten sich bereits einen Termin geben lassen und erhielten von der Apothekerin die Impfung. Den Impflingen gefällt besonders die unkomplizierte Terminvergabe. Auch die spontane Impfung ist möglich, wie ein Impfling berichtet: Die Apothekerin habe ihn gefragt, ob er geboostert sei. Als er es verneinte, bot sie ihm an, spontan geimpft zu werden und er hat Ja gesagt. So soll’s sein, mein liebes Tagebuch, das ist doch einer der vielen Vorteile einer Impfung in der Apotheke. Im Kammerbezirk Nordrhein ist aktuell jede vierte Apotheke dabei. Weniger zuversichtlich läuft es Thüringen. Wie Stefan Fink, Chef des Apothekerverbands Thüringen, mitteilte, macht in diesem Bundesland kaum eine Apotheke mit. Von den rund 500 Thüringer Apotheken haben sich nur 13 angemeldet. Da werden vermutlich noch ein paar Apotheken dazukommen, meinte Fink, aber von einem flächendeckenden Impf-Angebot wird man in Thüringen wohl nicht sprechen können. Schade, mein liebes Tagebuch, aber woran liegt’s? Kurz gesagt: enge personelle Kapazitäten, es fehlt auch an räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen, so heißt es. Für Fink ist es zudem problematisch, dass nur Apothekerinnen und Apotheker impfen dürfen, aber nicht das pharmazeutische Personal, also z. B. auch PTA. Ja klar, wenn PTA impfen dürften, wäre das natürlich ein Booster für die Apothekenimpfungen. Aber seien wir froh, dass es ist wie es ist. Mein liebes Tagebuch, hoffen wir, dass sich doch noch ein paar Apotheken im Thüringer Land finden, die zur Nadel greifen und ihren Patientinnen und Patienten ein Impfangebot machen. In anderen Bundesländern läuft’s doch auch.

Der bayerische Apotheker Stefan Hartmann geht noch einen anderen Weg: Er will ein kleines Impfzentrum aufbauen, in dem er Ärztinnen und Ärzte fürs Impfen beschäftigt – es muss nicht immer das apothekeneigene Personal sein, so Hartmann. Eine interessante Alternative, mein liebes Tagebuch, wenn man die entsprechenden Ärztinnen und Ärzte an der Hand hat. Wie er mir im Gespräch sagte, haben sich die Medizinerinnen und Mediziner sogar von sich aus bei ihm beworben.

Nicht vergessen, mit dem Impfen allein ist’s nicht getan. Worauf die ABDA aufmerksam macht: Apotheken, die impfen, müssen dem RKI täglich bzw. zeitnah die nötigen Daten für das Impfmonitoring übermitteln. Denn: ohne Datenübermittlung keine Abrechnung der Impfleistung.