Zahlreiche Hilfsorganisationen sind derzeit an der ukrainisch-polnischen Grenze und in der Ukraine selbst tätig, um die Not der Menschen dort ein wenig zu lindern. Sie bringen pallettenweise Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs, aber auch Arzneimittel und Medizinprodukte. Gleichzeitig fliehen immer mehr Menschen aus den umkämpften Gebieten. Die meisten wurden bislang in Polen aufgenommen, doch auch in deutschen Städten sind schon viele angekommen. Das Bundesinnenministerium weiß nach eigenen Angaben – Stand Montagmorgen–- von 50.294 Eingereisten. Und auch sie benötigen Hilfe – Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung.

Die Mitgliedstaaten haben sich immerhin darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge schnell und unkompliziert in die EU aufzunehmen. So sollen alle Geflüchteten aus der Ukraine mindestens ein Jahr Schutz in der EU bekommen – ohne Asylverfahren – und eine Arbeitserlaubnis, Krankenversicherung und Zugang zu Bildung und Sozialhilfe erhalten. Was es aber außerdem braucht, sind Informationen. Auf den behördlichen Seiten gibt es aktuell noch kaum Informationen auf Ukrainisch.