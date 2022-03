Der Krieg in der Ukraine erschwert auch die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln. Doch es gibt in Deutschland einige Organisationen, die helfen wollen: so etwa Apotheker ohne Grenzen, Apotheker helfen und das Hilfswerk der Baden-Württembergischen Apothekerinnen und Apotheker e.V. Ihnen will das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Helfen leichter machen, indem es die Voraussetzungen für unbürokratische Medikamentenlieferungen in die Krisenregion geschaffen hat.