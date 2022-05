Liest sich recht vernünftig, was Dirk Heidenblut, SPD-Bundestagsabgeordneter, über die Apotheken sagt. Heidenblut, in seiner Fraktion für Apotheken zuständig, sagt im Interview auf DAZ.online, dass er nichts von einem höheren Kassenabschlag hält. Er sei „schon verblüfft“ gewesen, dass so etwas im Entwurf für das GKV-Stabilisierungsgesetz stehe. Denn eigentlich wolle die Ampel-Koalition doch die Apotheken stärken. Jetzt wolle er erst mal den neuen Entwurf abwarten, „ich hoffe, der Abschlag steht dann nicht mehr im Fokus“. Mein liebes Tagebuch, das wollen wir doch sehr hoffen. Wofür er sich auch ausspricht, sind die erleichterten Abgaberegelungen für Arzneimittel, wie sie während der Corona-Pandemie für Apotheken gelten, z. B. bei Arzneimittelsubstitutionen, aber auch falls Arzneimittel nicht vorrätig oder nicht lieferbar sind. Man sollte solche Regelungen in die Zukunft retten, sagt Heidenblut, sie seien gut für Apotheken, aber auch gut für Patientinnen und Patienten. Und sogar mit Blick aufs Fixhonorar zeigt er sich aufgeschlossen: „Ich halte es nicht für gesetzt, dass sich beim Fixhonorar nichts tun wird.“ Na, mein liebes Tagebuch, schön zu hören, sein Wort in Lauterbachs Ohr, aber woher nimmt der SPD-Mann seinen Optimismus? Volle Unterstützung ist vom ihm im Übrigen auch für die pharmazeutischen Dienstleistungen zu erwarten, er möchte sie gerne auch auf apothekerliche Präventionsleistungen ausweiten und ja, auch hier müsse man sich das Fixhonorar anschauen. Er kann sich zudem vorstellen, dass man per Gesetz radikale Auswüchse wie zum Beispiel Nullretax bei geringfügigen Formfehlern verhindern könne. Das können wir uns auch vorstellen, mein liebes Tagebuch. Aber Heidenblut hat auch Wünsche an die Apotheken: mehr Engagement beim Impfen, bei der Versorgung mit Medizinalcannabis und auf dem Gebiet der Prävention. Da gehen wir doch gerne mit. Jetzt müsste er nur noch kräftig mitwirken, unser Honorar entsprechend anzupassen.