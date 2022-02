Dass „Apotheken Pandemie können“, wie es der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder unlängst sagte, dürfte in der Politik angekommen sein. Ja, mein liebes Tagebuch, man kann es nicht oft genug sagen: Was die Vor-Ort-Apotheken in der Pandemie auf die Beine gestellt haben, ist doch wirklich beachtlich. Von der flächendeckenden Arzneimittelversorgung auch in den Lockdown-Zeiten, von der Desinfektionsmittelherstellung, der Maskenbeschaffung, den Schnelltests bis hin zur Digitalisierung der Impf- und Genesenenzertifikate und nun auch das Engagement bei der Corona-Impfung – da gibt es nichts auszusetzen. Dass die Apotheken in der Politik präsenter sind denn je, zeigt sich auch an einem neuen Gesetzentwurf, vorgelegt von sieben Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen und FDP. Der Gesetzentwurf, der sich vor allem mit einer Impfpflicht ab 18 Jahren befasst, schlägt u. a. vor, die Covid-19-Impfungen in den Apotheken bis Ende 2023 zu verlängern. Die jetzige Regelung läuft bekanntlich Ende dieses Jahres aus. Mein liebes Tagebuch, sollte eine Impfpflicht kommen, ist dies eine durchaus sinnvolle Verlängerung der Impfaktivitäten der Apotheke. Außerdem ist mit Sicherheit eine erhöhte Impfnachfrage zu erwarten, wenn neue Impfstoffe zugelassen werden, die gegen Omikron und andere zu erwartende Virus-Mutanten immunisieren. Der nächste Winter kommt bestimmt – wer weiß, gut möglich, dass die Erlaubnis zum Impfen in der Apotheke fortgeschrieben wird.