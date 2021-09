Mein liebes Tagebuch

Das E-Rezept ab 1. Januar 2022: Ja, es kommt; nein, es kommt nicht; doch, es ist schon da; nein, es wird verschoben; ja, es kommt doch. So sieht derzeit die klare Informationslage zum E-Rezept aus. Macht was draus! Ähnlich spannend: die Plattformen – demnächst auch mit dem hidden champion DAV-Portal und Gedisa. Was noch vor Kurzem mit Impfzertifikaten ein wenig holprig um die Ecke kam, will bald ganz groß performen. Da kommt was auf uns zu! Derweil freuen wir uns auf die nächste Grippeschutz-Impfaktion in Apotheken (die letzte war ein voller Erfolg!), und auf schöne Plakataktionen der Noweda gegen EU-Versender: Anpacken statt einpacken!