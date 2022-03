Seit vielen Jahren bieten die Landesapothekerkammern Schulungen im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) an, allerdings mit vielen unterschiedlichen Schulungskonzepten. Zwei dieser Konzepte – ATHINA (ArzneimittelTHerapiesicherheit IN Apotheken) und das Ausbildungsapothekenkonzept Apo-AMTS – werden nun gebündelt und in einem einheitlichen Curriculum zusammengeführt. Die zwölf teilnehmenden Kammern werden künftig gemeinsam als ATHINA-Verbund auftreten.