Hier könnten Sie sich gegen COVID-19 impfen lassen

All das ist Wasser auf die Mühlen des Verbands innovativer Apotheken (via): Seit seiner Gründung im Jahr 2019 setzt sich das Bündnis für Impfungen in den Apotheken ein – zunächst hatte man vor allem die Immunisierung gegen Influenza im Blick, inzwischen wirbt via verstärkt auch für die COVID-19-Impfung in den Apotheken.

Beflügelt vom zunehmenden Zuspruch auch aus den eigenen Reihen – die Delegierten beim Deutschen Apothekertag hatten im September dieses Jahres in Düsseldorf einen Antrag angenommen, in dem die Apothekerschaft die Corona-Impfung in den Apotheken fordert – geht via nun in die Offensive: „Hier könnten Sie eine Impfung erhalten, wenn die Politik uns beauftragen würde“, ist auf Plakaten zu lesen, die das Bündnis den Kolleginnen und Kollegen kostenlos zum Download bereitstellt.

„Die via Apotheker sind bereit, durch das Impfen einen weiteren maßgeblichen Teil in der Pandemiebekämpfung zu leisten“, schreibt der Verband in einer aktuellen Pressemitteilung. Bei etwa drei Millionen erforderlichen Impfungen pro Tag müssen demnach jetzt alle Barrieren abgebaut und auch ungewöhnliche Wege beschritten werden.