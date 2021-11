Apotheken sind bereit für die Booster-Impfung

An der Umfrage haben sich einer Mitteilung zufolge rund 20 Prozent der 500 impfenden Apotheken in Nordrhein beteiligt. Mit über 97 Prozent haben sich nahezu alle der teilnehmenden Apotheken bereit erklärt, auch für Impfungen gegen das Coronavirus zur Verfügung zu stehen. 70 Prozent der Befragten gaben an, bis zu 50 Impfungen in der Woche anbieten zu können. 20 Prozent meinten, zwischen 50 und 100 Impfungen durchführen zu können. Und 10 Prozent sehen sich in der Lage, sogar mehr als 100 Impfdosen verabreichen zu können. Mindestens 25.000 Impfungen pro Woche seien allein in Nordrhein möglich, so der Verband.