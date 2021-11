Keine Zeit verlieren – via wirbt für Corona-Auffrischimpfungen in Apotheken

Der Verband innovativer Apotheken (via) begrüßt seinen Vorschlag jetzt in einer Pressemitteilung ausdrücklich. „Hier denkt jemand aus den eigenen Medizinerreihen 'out of the box' mit dem klaren Ziel, dass überlastete Stationen, verschobene OPs und erneute Schließungen nicht das Ergebnis von nicht mehr zeitgemäßen berufspolitischen Positionen sein können,“ schreibt via. Auch der Zeitpunkt sei bemerkenswert, denn „der politische Schwebezustand darf nicht dazu führen, wertvolle Zeit zu verlieren – die Kräfte müssen berufsübergreifend gebündelt werden.“

Der Verband erinnert in diesem Zusammenhang an ein im Januar 2021 erschienenes DAZ-Interview. Befragt zu den Visionen für den Berufsstand erklärte Dahmen damals, er würde sich „wünschen, dass die Apotheker:innen sich nicht länger so klein machen, wie sie es aktuell tun, und ihre heilberuflichen Kompetenzen stärker einbringen als bisher“. Hintergrund seien seine Erfahrungen aus den USA bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker auf Station. Dahmen hinterfragt für das deutsche System zudem offen, „warum dieser interdisziplinäre Austausch auf den Kliniksektor beschränkt bleiben solle – in leicht abgewandelter Form könne dies doch auch die ambulante Versorgung verbessern“.

