BVDAK: Schnelles Boostern geht nur mit Apotheken

Am heutigen Montag meldet das Robert Koch-Institut einen traurigen Rekord: Erstmals steigt die Sieben-Tage-Inzidenz hierzulande auf mehr als 300. Umso wichtiger dürfte es werden, der Impfkampagne neuen Schwung zu verleihen und den COVID-19-Impfschutz besonders vulnerabler Personen aufzufrischen. Doch was das Tempo bei den Boosterimpfungen betrifft, bleibt noch viel Luft nach oben.

Wie kann es gelingen, jetzt schnellstmöglich zumindest den Risikogruppen eine Auffrischimpfung anzubieten? Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versucht es mit Geld: Wie er bereits am vergangenen Freitag vor Journalisten in Berlin ankündigte, wird es eine saftige Honorarerhöhung für die Ärzteschaft geben. Statt wie bisher 20 Euro bekommen Ärztinnen und Ärzte demnach künftig pro COVID-19-Impfung 28 Euro, am Wochenende sind es sogar 36 Euro. Eine entsprechende Anpassung der Corona-Impfverordnung soll bereits morgen wirksam werden.