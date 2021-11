Dahmen: Corona-Impfungen in Apotheken?

Der Grünen-Politiker betonte: „Wenn das Impftempo in der Regelversorgung der Praxen nicht ausreicht, werden wir endlich auch an anderen Stellen, beispielsweise Apotheken, impfen müssen.“ Er zeigte sich besorgt über die aktuelle Pandemie-Lage. „Schon in den nächsten Wochen könnte die Zahl der Intensivpatienten wieder auf bis 3.000 steigen. Wenn dann noch eine heftige Grippewelle dazu kommt, laufen wir in eine Katastrophe hinein“, sagte er.

Dahmen sitzt für die Grünen am Verhandlungstisch mit den möglichen Ampel-Partnern SPD und FDP zum Thema Gesundheit. Seit etwa einem Jahr vertritt der Notfallarzt seine Partei im Deutschen Bundestag, zum Jahreswechsel 2020/21 hat er die Apothekenthemen von Kordula Schulz-Asche übernommen. Im DAZ-Interview äußerte er sich im Sommer im Vorfeld der Bundestagswahl eher zurückhaltend, was die Impfungen in den Apotheken betrifft. „In der aktuellen Situation sehe ich keinen Mangel an Menschen, die impfen können“, sagte der Abgeordnete damals. „Die große Herausforderung wird eher sein, Überzeugungsarbeit zu leisten, damit möglichst viele Menschen sich tatsächlich impfen lassen. Hier ist ein Schulterschluss zwischen Praxen und Apotheken ganz wichtig.“