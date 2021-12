„Kompliziert ist bei COVID-19 die Handhabung des Impfstoffs, nicht die Injektion“

Doch innerhalb der Apothekerschaft bereiten sich einige wenige schon seit einer Weile speziell auf COVID-19-Impfungen vor. So bieten die Kooperation Elac und Verband innovativer Apotheken via ihren Mitgliedern entsprechende Schulungen an. Dabei haben sie sich Unterstützung aus der Schweiz geholt – Dr. Marc Otto von pnn ag, einem Spin-off Unternehmen der ETH Zürich. In seinem Heimatland dürfen Apotheker:innen in vielen Kantonen gegen eine Vielzahl von Erkrankungen impfen, darunter auch COVID-19. Und sie dürfen nicht nur boostern, sondern auch Erst- und Zweitimpfungen verabreichen. pnn ag bietet dazu von FPH Offizin anerkannte Schulungen an. Die rechtlichen Grundlagen haben PharmaSuisse und innovative Kantone bereits vor Jahren gelegt.