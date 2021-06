Via schult Apotheker für Corona-Impfung

In Sachen Grippeimpfung geht es für den Verband innovativer Apotheken (via) nicht so richtig voran: Seit gut einem Jahr ringt via mit den Krankenkassen um eine Vereinbarung für ein Modellprojekt zu Influenza-Schutzimpfungen in den Apotheken. Bisher hagelte es vonseiten der Kostenträger Absagen. Via-Vorstandsmitglied Arndt Lauterbach vermutet inzwischen, dass die Kassen auf Zeit spielen könnten. Denn nach der Bundestagswahl im September sei es sehr wahrscheinlich, dass es einen neuen Bundesgesundheitsminister oder eine neue Bundesgesundheitsministerin geben werde. „Dann könnte man den § 132j SGB V auch einfach wieder streichen.“