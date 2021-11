Booster in Apotheken und Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen im Gespräch

Die Ampel-Parteien wollen auch über eine mögliche Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sprechen – die Meinungen gehen dabei aber auseinander. Wahrscheinlich werde man in den kommenden Wochen eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht einführen müssen, sagte der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen am Freitag in Berlin. Wer für andere Menschen Verantwortung trage, habe in dieser wichtigen Phase der Pandemie nicht nur eine Entscheidung über seine eigene Gesundheit zu treffen. Er nannte etwa Pflegekräfte, Ärzte, Reinigungs- und Küchenpersonal in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen.

„Das ist ein Thema oder eine Diskussion, der wir uns nicht entziehen werden können. Wir werden die in meiner Fraktion auch sehr offen führen“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar. Man müsse sehr sorgfältig abwägen, fügte sie mit Verweis auf Gefahren einer möglichen Abwanderung von Pflegekräften hinzu. Von der FDP hieß es, man werde sich „selbstverständlich“ der Diskussion stellen. „Aber für uns ist auch wichtig, ob wir das mit milderen Mitteln auch erreichen können“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, die ebenfalls auf die Gefahr einer möglichen Abwanderung von Pflegekräften im Fall einer Impfpflicht verwies.

Der Deutsche Ethikrat hatte am Donnerstag die Prüfung einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen empfohlen. Ob Apothekenpersonal auch betroffen wäre, ist unklar. Einigkeit besteht diesbezüglich offenbar innerhalb der Apothekerschaft nicht: bei der sächsischen Landesapothekerkammer wurde das Thema am gestrigen Donnerstag kontrovers diskutiert. So stellte beispielsweise SLAK-Präsident Friedemann Schmidt infrage, ob sich die Kolleginnen und Kollegen einen Gefallen tun würden, wenn sie eine Impfpflicht für alle in Apotheken Tätige forderten. „Wir sind Vertrauenspersonen – und zwar entweder für alle oder gar nicht.“ Die Apotheken hätten die Chance, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich noch nicht für eine Impfung entschieden haben, das unterscheide sie von den Praxen, die die Menschen erst besuchten, wenn sie sich impfen lassen wollen. „Wir können für die Impfung werben, müssen aber auch Ansprechpartner bleiben für diejenigen, die Bedenken haben“, sagte der ehemalige ABDA-Chef. Bayerns Kammerpräsident Benkert hingegen sprach sich auf der Delegiertenversammlung in München klar für eine Impfpflicht für das Apothekenpersonal aus.