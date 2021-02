FDP schlägt Corona-„Tagespass“ vor

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat heute die ersten drei Schnelltests für die Heimanwendung zugelassen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Obmann seiner Fraktion im Gesundheitsausschuss des Bundestags, Andrew Ullmann, freut sich zwar, „dass die ersten Corona-Selbsttests endlich in die Läden kommen“. Allerdings fehlt im das Verständnis, dass dies in Deutschland so lange gedauert hat, während die Laientests in anderen Staaten längst zum Alltag gehörten. „Jens Spahn hat bei der Zulassung der Selbsttests auf die Bremse gedrückt", findet Ullmann. „In Deutschland müssen die Selbsttests vor der Zulassung ein bürokratisches Prüfverfahren durchlaufen, wie in normalen Zeiten. Das dauert vier bis acht Wochen. Österreich handelt deutlich schneller. Mit einer Selbstverpflichtung für die Unternehmer ist ein vorzeitiger Verkauf der Selbsttests möglich“. 247 Selbsttests gebe es im Nachbarland bereits. Ullmann meint: „Wenn Jens Spahn nicht im Laufe des Tages weitere 244 Testanbieter findet, hat er heute keinen Erfolg zu verzeichnen.“