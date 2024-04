PKW-Check ja – Gesundheitsvorsorge nein

Nur die Hälfte (52 Prozent) der Befragten wusste, wann Impfungen aufgefrischt werden sollten. Etwas mehr als ein Drittel (39 Prozent) gab an, im vergangenen Jahr von Krankenkasse oder Arzt auf Angebote wie Krebsfrüherkennung oder Impfungen angesprochen worden zu sein.

Besserer Zugang zu Präventionsangeboten nötig

„Die Ergebnisse machen deutlich, dass viele Menschen grundsätzlich für das Thema Gesundheitsvorsorge sensibilisiert sind, sich jedoch einen einfacheren Zugang zu Präventionsangeboten sowie mehr Orientierung und Anreize wünschen. Hier besteht Nachholbedarf“, hebt Dr. med. Christian Lenz, Medizinischer Direktor von Pfizer Deutschland, hervor.

42 Prozent der Befragten erklärten, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen häufiger wahrzunehmen, wenn kurzfristige Termine möglich wären. 30 Prozent würden bei regelmäßigen Erinnerungen häufiger Angebote zur Vorsorge nutzen. Einen elektronischen Service zur Erinnerung an Vorsorgetermine (z. B. per E-Mail oder SMS) würden ca. 60 Prozent der Befragten in Anspruch nehmen. Für viele wäre es zudem ein Anreiz, wenn gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt wird.

Impfen in der Apotheke

Ein wichtiger Punkt bei der Prävention sei das Impfangebot. Pfizer weist darauf hin, dass andere EU-Länder wie Frankreich die Impfquote unter anderem durch niedrigschwellige Impfangebote, beispielsweise in Apotheken, signifikant steigern konnten. „Diese könnten nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsprävention in Deutschland leisten, sondern potenziell auch hausärztliche Praxen entlasten und die Rolle der Apotheken stärken.“ In der Umfrage gab fast die Hälfte der Befragten (43 Prozent) an, ein Impfangebot in der Apotheke wahrnehmen zu wollen.