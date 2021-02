Antigentests in der Apotheke – was Apotheker jetzt wissen müssen

Seit 3. Februar dürfen Apotheker theoretisch auch Antigentests auf Corona an Laien abgeben. Nun hat das BfArM die ersten drei Antigentests zur nasalen Probennahme zugelassen. Was muss bei der Abgabe beachtet werden? Wie lange behält ein negativer Nachweis seine Aussagekraft? DAZ.online hat die wichtigsten Punkte für eine fundierte Beratung in einem Leitfaden zusammengefasst.