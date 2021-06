Bei dm gibt es jetzt Corona-Laientests für 95 Cent

Nun geht auch dm in die Offensive. Per Pressemitteilung verkündet das Unternehmen heute: „Damit die Kundinnen und Kunden gut durch den Sommer kommen, bietet dm ab sofort sichere und qualitativ hochwertige Selbsttests zu Stückpreisen ab 0,95 Euro.“ Die Selbsttests seien in allen dm-Märkten, im dm-Onlineshop und in der dm-App erhältlich.

Tatsächlich findet sich auf der dm-Webseite ein breites Angebot unterschiedlicher Selbsttests. 95 Cent kosten die Einzeltests, 4,75 die Fünferpackungen. Neben Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung im vorderen Nasenbereich gibt es auch Speicheltests. Ob und wo (in welchem Markt oder online) wird auf der Webseite angezeigt.

Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung, erklärt den Preissturz allerdings nicht mit allzu großen Vorräten in den dm-Lagern: „Im März waren Selbsttests ein knappes Gut, entsprechend hoch waren die Einkaufspreise für den Handel und somit auch die Verkaufspreise. In wenigen Wochen hat sich dieses Bild stark gewandelt. Die Einkaufspreise sind gesunken, weshalb wir diesen Vorteil auch an unsere Kunden weitergeben möchten. Daher haben wir den Preis auf 95 Cent pro Stück gesenkt.“

Auch Großkunden sollen von den günstigen Preisen profitieren, sie können die Selbsttests unter dm.de/dmbusiness/grossbesteller in großen Mengen versandkostenfrei bestellen.