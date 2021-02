In Österreich gibt es ab Montag kostenlose Laientests

„Wir sind unter den Ländern, die am meisten testen in ganz Europa“, fasst der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seinen Weg in Richtung Normalität zusammen. Und in der Tat: In Österreich werden derzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, um trotz der anhaltenden Bedrohung durch das Coronavirus und seine Mutanten dem Wunsch der Bevölkerung nach einem baldigen Ende der Einschränkungen Rechnung zu tragen. Bereits seit mehr als zwei Wochen ist der Besuch beim Friseur wieder möglich, wenn man eine Bestätigung über einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen kann. Letzteren führen unter anderem auch die Apotheken durch – und zwar kostenlos für die Getesteten. Die Beteiligung der Apotheken ist rege: Nach einer Mitteilung der Österreichischen Apothekerkammer vom vergangenen Montag bieten mittlerweile zwei Drittel der Apotheken die kostenlosen Schnelltests an.