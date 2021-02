Worauf bei Corona-Tests zu achten ist

Ob alle Arten von Corona-Schnelltests für zu Hause geeignet sind oder nur einzelne Antigentests Anwendung gemäß der neuen Regelung finden sollen, ist noch unklar. Bisher werden unter anderem in Apotheken Antigentests verwendet, die einen tiefen Nasen- und Rachenabstrich erfordern. Bei derartigen Tests ist jedoch eine korrekte Probennahme essenziell. Wahrscheinlich ist daher eher die Nutzung von einfacher anzuwendenden Speicheltests für Bürger zu Hause. Hier soll die Aufnahme von Speichel ausreichen. Auch solche mit einem einfachen Nasenabstrich sowie Spuck- oder Gurgeltests sind denkbar. Bei letzteren wird mithilfe einer Mundspüllösung gegurgelt und so das Testmaterial gewonnen. Wichtig ist jedoch zu sagen, dass in Deutschland bisher noch keine Tests zur Eigenanwendung zertifiziert wurden. Mit der baldigen Abgabe von Antigentests an Eigenanwender geht auch ein erhöhter Beratungsbedarf zu Antigen-Schnelltests in der Apotheke einher.