Dennoch diskutieren Apotheker:innen schon seit Tagen – unter anderem in Facebookgruppen –, ob dieser Plan aufgehen kann. Wie gut werden die Menschen sich informiert fühlen? Zum einen was die Durchführung betrifft, zum anderen was den Umgang mit dem Testergebnis angeht. Mit einer Apothekenpflicht für die Laientests hätte der Verordnungsgeber sicherstellen können, dass bei Beratungsbedarf beim Fachpersonal nachgefragt werden kann – doch ein solcher Vertriebsweg war regierungsseitig nicht gewollt. Steht den Apotheken bei den Selbsttests nun bevor, was sie bereits von anderen Produkten kennen? Auch zu in Drogerien oder anderweitig gekauften Nahrungsergänzungsmitteln, Blutdruckmessgeräten oder ähnlichem haben Apothekenbesucher:innen Fragen. Ganz konkret stellt sich die Frage: Können Apotheken eine Beratungsgebühr erheben, wenn sie zu Selbsttests beraten?

Gefragte Expertise aus der Apotheke

Die Nürnberger Apothekerin Margit Schlenk hat eine klare Meinung: „Beratung kostet Geld“, sagt sie gegenüber DAZ.online. Wieso sollte für Apotheken etwas anderes gelten als beispielsweise für Anwälte? Schlenk bietet bereits seit einiger Zeit Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 in ihrer Apotheke an. Zudem schult sie Kolleg:innen bundesweit, wie diese Tests zur professionellen Anwendung durchzuführen sind. Die Pharmazeutin weiß also, was sie kann – und in Nürnberg kennt man ihre Kompetenz ebenfalls. Ganz frisch wurde sie jetzt vom Gesundheitsamt offiziell mit der Durchführung der Schnelltests beauftragt, die es künftig kostenlos für die Bürger:innen geben soll. In welchem Umfang und in welcher Weise die Antigen-Schnelltests genau angeboten werden sollen, darüber soll kommenden Mittwoch die Bund-Länder-Konferenz beraten.

Auch in Sachen Laien-Schnelltests ist Schlenk selbstbewusst. Sie ist überzeugt, dass für diese Produkte ebenfalls eine Beratung nötig ist und wird diese in ihrer Apotheke selbstverständlich anbieten. Nun stellt sich die Frage: Wo wird es die Tests zuerst geben? Wenn die Apotheken zeitgleich mit den Drogerien oder anderen Händlern bestückt werden, ist Schlenk sicher, dass diejenigen, die eine Beratung wünschen die Tests auch in der Apotheke kaufen werden. Wer allerdings zum Kauf die Drogerie oder einen Internetshop vorzieht und dann zur Beratung in die Apotheke kommt, soll dafür bei ihr 9,95 Euro zahlen, sagt sie. Schlenk hoffe nicht, dass dies der Fall sein wird. Aber sollte es so kommen, will sie nicht zurückstecken. Sie weiß, was ihre Leistung wert ist.

Rechtlich dürfte dies kein Problem sein. Die Beratung erfolgt hier zu einem Produkt, das nicht preisgebunden ist. Eine Regelung, die der Apotheke verbietet, hierfür eine Gebühr zu erheben, gibt es nicht. Würde es sich um ein preisgebundenes Arzneimittel handeln, dessen Preis sich nach der Arzneimittelpreisverordnung bestimmt, wäre das anders: In den 8,35 Euro Festzuschlag pro Packung ist die Beratung inbegriffen. Auch einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschafft eine Apotheke sich mit einem seriösen kostenpflichtigen Beratungsangebot sicher nicht.