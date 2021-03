Diese Laientests kommen

Am vergangenen Mittwoch sind in Deutschland erstmals durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Sonderzulassungen von Corona-Selbsttests freigegeben worden, weitere folgten am Freitag und am heutigen Mittwoch. Die Hersteller mussten im Vorfeld belegen, dass die Tests in der Selbstanwendung zuverlässig durchzuführen sind. Somit ist kein medizinisch geschultes Personal mehr erforderlich. Und es besteht – so wollte es der Gesetzgeber – auch keine Apothekenpflicht. In den kommenden Tagen werden sie ausgeliefert – teils zuerst an Kommunen und Städte, teils an Apotheken. Mindestens ein Test soll auch im Drogeriemarkt erhältlich sein – dm will nach eigener Aussage alle Voraussicht nach ab dem 9. März den Test „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card" verkaufen. Gemeinsam haben alle aktuell zugelassenen Tests gemeinsam, dass der Abstrich vorne in der Nase erfolgt, anstatt, wie bei den meisten PoC-Tests, tief im Nasen-Rachenraum.