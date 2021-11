Die 20 besten Antigenschnelltests laut PEI

Schon jetzt füllt das Paul-Ehrlich-Institut die derzeitige Prüf-Lücke: Bei den nun 122 überprüften Tests wurde als minimal akzeptierte Sensitivität ein Wert von 75 Prozent festgelegt, bezogen auf einen Ct-Wert < 25. Dazu erklärt das PEI: „Der Ct-Wert (Cycle-threshold-Wert) ist ein Maß für die Virusmenge in der Probe: Der Wert gibt an, wie viel Vermehrungszyklen bei der PCR-Methode ablaufen müssen, bevor der Anstieg des viralen Erbguts exponentiell wird. Umso geringer diese Zahl, umso weniger Vermehrungszyklen waren nötig und umso höher ist die Viruskonzentration in der Probe.“

Tests, die die Evaluierung durch das PEI bestanden haben, werden schon länger hier in einer Liste des PEI mit dem Namen „Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2-Antigenschnelltests“ aufgeführt. Erfüllt ein Test diese Evaluierung nicht, erklärt das PEI, wird er auch aus der Liste des BfArM gestrichen. Es empfiehlt sich also, sich primär an der PEI-Liste zu orientieren, denn das PEI hat noch lange nicht alle Tests der BfArM-Liste getestet.