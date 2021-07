Laut Abbott hat der Antigentest zur Selbstanwendung in Studien überzeugt: 92,5 Prozent der positiven Proben wurden korrekt identifiziert, bei den negativen Proben lag die Trefferquote bei 100 Prozent. Der Panbio™ Selbsttest basiert auf dem Panbio™ Schnelltest, dieser ist bereits seit längerem zur Anwendung durch geschultes Personal zugelassen (CD-zertifiziert). Denn: Die erste Voraussetzung für die Sonderzulassung eines Selbsttests ist die reguläre Zulassung als Profitest. Der Panbio™ Schnelltest zeigte bei mittels Nasenabstrich genommenen Proben eine Sensitivität von 98,1 Prozent und eine Spezifität von 99,8 Prozent. Bei asymptomatischen Personen lag die Sensitivität bei 93,8 Prozent. Der Panbio™ COVID-19 Antigen Schnelltest wurde in die Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO EUL) aufgenommen.